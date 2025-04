Aggredisce una dipendente comunale: arrestato un 51enne a Sant’angelo a Cupolo

Una violenta aggressione ha scosso la tranquilla cittadina di Sant’Angelo a Cupolo nella tarda mattinata di ieri. Un uomo di 51 anni, residente nel comune sannita è stato arrestato in flagranza di reato dai militari dell’Arma dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) della Compagnia di Benevento.

Il tutto è accaduto all’interno del Municipio, in via Pietro Nenni, dove l’uomo si era recato per protestare contro la sospensione del beneficio economico (Assegno d’inclusione) a suo favore. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 51enne avrebbe dato in escandescenze, accusando una dipendente del Comune di essere la responsabile della sospensione dell’A.D.I..

In preda alla rabbia, l’uomo avrebbe dapprima rivolto gravi minacce alla donna, per poi scagliarsi fisicamente contro di lei. Dopo aver spinto con violenza una scrivania contro la malcapitata, avrebbe lanciato un monitor di computer contro la funzionariache, solo per un soffio, è riuscita a schivarlo.

Immediato l’arrivo dei Carabinieri, avvisati dalla dipendente. I militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno bloccato l’uomo e lo hanno tratto in arresto per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata dai Carabinieri, il 51enne è stato ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

L’episodio, che ha inizialmente suscitato preoccupazione tra i dipendenti comunali e la cittadinanza, ha visto un pronto e risolutivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Benevento, il cui operato ha riportato tranquillità e sicurezza, rafforzando la fiducia nelle istituzioni e nella gestione delle situazioni sociali più delicate.

L’uomo tratto in arresto è, pertanto, allo stato indagato e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.