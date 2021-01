Cronaca Afragola, controlli dei carabinieri: 1 arresto, sanzioni e sequestri 16 Gennaio 2021

I militari della compagnia di Casoria insieme a quelli del reggimento Campania hanno dato vita, ad Afragola, a un servizio di controllo straordinario del territorio. 110 persone identificate e 70 veicoli controllati. Perquisizioni e controlli nelle abitazioni delle persone sottoposte agli arresti domiciliari.

I Carabinieri, nei locali delle palazzine dell’isolato 18, hanno rinvenuto e sequestrato 42 proiettili calibro 38 special, 1 caricatore per pistola, 3 bilancini di precisione e 525 petardi. Durante le operazioni rinvenuto e sequestrato anche 1 motoveicolo risultato rubato giorni fa. Il mezzo era nascosto in un vicolo del corso meridionale ed è stato restituito al legittimo proprietario.

Nei vani ascensori e nei sottoscala degli altri isolati, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altre 85 dosi di crack, 15 di marijuana e 30 di cocaina.

In manette un 20enne del posto. Il giovane, in forza ad un provvedimento emesso dalla corte di appello della procura di Napoli, dovrà scontare 3 anni di reclusione in carcere per i reati di rapina, lesioni e porto abusivo d’arma da fuoco commessi ad Afragola nel settembre del 2018.

Controlli anche di natura ambientale per i militari del comando provinciale di Napoli.

I Carabinieri della compagnia di Casoria insieme ai colleghi della stazione forestale di Napoli hanno ispezionato 2 ditte in via Leutrec. Nella prima azienda sono stati denunciati l’amministratore unico e il rappresentante legale della società per mancanza delle autorizzazioni necessarie allo scarico nella fognatura pubblica e per l’emissione nell’atmosfera dei fumi provenienti dalle lavorazioni di metalli.

La seconda attività, un autolavaggio, è risultata totalmente abusiva ed è stato sequestrata e la rappresentante legale della società è stata denunciata. Sanzioni amministrative per un totale di quasi 5mila euro.