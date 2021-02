Attualità Affrontiamo le difficoltà del Covid cercando nuove emozioni personali 25 Febbraio 2021

La pandemia ha influito molto sul nostro aspetto più personale ed emotivo.

Viviamo tempi difficili in cui il Covid ha cambiato radicalmente le nostre abitudini, il nostro modo di essere, più in generale la nostra vita. Nessuno forse poteva immaginare quello che è accaduto, dal completo lockdown fino alle restrizioni date dai colori che hanno stratificato e diversificato divieti ed orari. La cosa certa è che questa situazione, oltre purtroppo all’aspetto strettamente medico con i problemi legati a persone e strutture, ha influito molto sul livello emotivo e personale di tutti noi: il fatto di essere in qualche modo limitati nella libertà di spostamento, di azione, di programmazione ha intaccato in modo importante anche l’aspetto economico che ha registrato gravi problemi con tante aziende costrette ad abbassare la saracinesca.

Una socialità limitata: tante le immagini delle persone attaccate alla speranza di superare il momento.

Diverse sono state le testimonianze di persone, di interi nuclei familiari costretti a vivere in maniera difficile magari all’interno delle grosse città dove l’aspetto della socialità è già difficile in tempi normali. In molti in questi mesi hanno utilizzato diverse frasi utili per l’amor proprio, da leggere in un messaggio, da esporre da un balcone o da far proprie nei momenti bui e più tristi. Queste sono alcune delle cose a cui la gente ha fatto riferimento, una sorta di appiglio mentale in tutti questi mesi per niente facili.

Alle difficoltà emotive si sono unite purtroppo anche quelle finanziarie.

Non da meno come abbiamo accennato all’inizio sono stati i problemi inerenti all’aspetto economico dove si sono registrati grossi disagi per chi possiede o gestisce un’attività propria con successive chiusure o forti limitazioni al consumo come chiusure anticipate. Molte delle frasi di cui abbiamo parlato in precedenza si possono trovare facilmente in internet: uno dei siti più famosi e visitati a questo proposito è senza dubbio Frasipedia che raccoglie una importante varietà di frasi adatte in molteplici circostanze. Abbiamo detto inerenti al Covid, certo, ma anche per occasioni speciali come frasi d’amore, persone speciali o anche per gli stati così come personaggi di fumetti. Frasipedia è davvero quello che si può cercare di più adatto alla tematica.

Si è generata una sorta di stanchezza da Covid da combattere con sentimenti giusti e pensieri positivi.

Il benessere è un aspetto davvero molto importante e tutti lo abbiamo capito in questo periodo. Le restrizioni hanno creato in molti di noi una grande stanchezza da Covid e apatia nei confronti delle regole imposte, delle restrizioni e dei divieti che ormai abbiamo imparato a conoscere bene. Si tende a pensare così che questi sintomi sarebbero una reazione alla situazione del tutto straordinaria vissuta in tutte le parti del mondo: come a dire che nella prima fase della pandemia abbiamo vissuto una sorta di sopravvivenza o comunque una forte resistenza a quel tipo di “novità” ma che dopo tutto questo tempo questa situazione si sia evoluta in negativo facendo affiorare apatia e depressione. Prenditi allora del tempo per te, combatti la stanchezza da Covid, scegli la frase che ai e falla tua!