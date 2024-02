Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: i voli aumentano sempre più

Come annunciato qualche settimana fa, l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi diventerà operativo a partire dal 1° luglio 2024. E, a cinque mesi dalla sua attivazione, cominciano ad arrivare anche le prime destinazioni che si potranno raggiungere dallo scalo situato tra Pontecagnano e Bellizzi.

La compagnia aerea spagnola Volotea, infatti, ha annunciato che saranno attivate quattro rotte dall’aeroporto di Salerno, sia in Italia che all’estero. A partire dall’11 luglio si potranno raggiungere Verona, Cagliari, Catania e Nantes, in Francia. Non solo, anche la compagnia Easy Jet inizia ad inserire sul proprio sito ufficiale lo scalo di Pontecagnano Faiano come già possibile opzione. Insomma l’aeroporto di Salerno diventa sempre più una realtà per la Campania.