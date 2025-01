Addio a Fiore De Rienzo, inviato per anni di “Chi l’ha visto?” e papa’ dell’attore Libero

ROMA- Addio a Fiore De Rienzo, 65 anni, giornalista originario di Paternopoli e padre dell’attore Libero, morto tragicamente qualche anno fa. Per anni uno degli inviati di “Chi l’ha Visto?”. A dare la notizia della scomparsa e’ stato suo fratello, via social: “Purtroppo oggi è mancato nostro fratello Fiore De Rienzo. Domani dalle 13 alle 17 sarà possibile dargli l’ultimo saluto presso la camera ardente dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli di Roma. I funerali si terranno a Paternopoli giovedì 30 gennaio prossimo alle 15 presso il santuario di Maria Santissima della Consolazione”. Per venti anni e’ stato uno dei giornalisti di punta di “Chi l’ha visto?”, prima ancora lo era stato di “Telefono Giallo”. De Rienzo si è occupato per anni di uno dei più grandi misteri d’Italia, la scomparsa di Emanuela Orlandi. Una delle poche interviste rilasciate dalla mamma di Emanuela, proprio a De Rienzo nel 2008, sempre per “Chi l’ ha visto?”. Tantissimi i messaggi di cordoglio. A partire proprio da Federica Sciarelli e dal programma di cui per anni è stato uno dei volti più noti: “Profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di “Chi l’ha visto?” per la scomparsa dell’amato collega Fiore De Rienzo, venuto purtroppo a mancare oggi. Ci stringiamo alla moglie Raffaella e alla famiglia. La camera ardente domani dalle 14 alle 17 al Fatebenefratelli di Roma, Isola Tiberina”. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti per ricordare De Rienzo.