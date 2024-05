Addeo scrive a commissario e Prefettura: tre candidati in Commissione, si sorteggino gli scrutatori

MOSCHIANO- Sorteggiate gli scrutatori. E’ la richiesta contenuta nella nota inviata dal candidato di “Radici”, l’ex primo cittadino Rosario Addeo, al Commissario Prefettizio Antonio Incollingo, a Palazzo di Governo e alla locale Stazione dell’ Arma e al Commissariato di Ps di Lauro relativamente alla modalita’ di scelta degli stessi. Ma perché Addeo ha deciso di inviare una nota e qual è il problema? Il giorno 15 maggio la Commissione, presieduta dallo stesso Commissario Prefettizio Incollingo e da tre ex consiglieri comunali, dovrebbe procedere alla nomina degli scrutatori impegnati nei seggi elettorali il prossimo 8 e 9 giugno. Il problema è proprio legato ai tre consiglieri, sia i due componenti della ex maggioranza, l’ex vicesindaco Antonio Mazzocca e l’ex presidente del consiglio comunale Andrea Pacia, che l’ex consigliere di minoranza Mario Mazzocca sono tutti candidati nella lista “Uniti per Moschiano” guidata dal medico Sergio Pacia. Per Addeo, dunque, l’attuale composizione della Commissione: “appare pertanto “ictu oculi” sbilanciata in favore della lista antagonista, in quanto gli odierni membri sono tutti candidati nella lista politica del dott. Sergio Pacia”. Una condizione di mancanza di rappresentanza, secondo Addeo, che pur nel rispetto dei numeri: “non garantirebbe gli equlibri presenti all’atto dell’insediamento della stessa, ossia la presenza politica tra le forze di maggioranza e opposizione. Determinando un significativo squilibrio nella scelta degli scrutatori, i quali, in spregio alla normativa vigente e ad ogni principio di diritto, sarebbero scelti unicamente ed unilateralmente da tre consiglieri comunali odierni candidati nella lista antagonista”. Tutti motivi per cui Addeo ha sollecitato il commissario Prefettizio Incollingo, tra l’altro anche presidente della Commissione Elettorale Comunale, ad effettuare il sorteggio nella scelta degli scrutatori. Cosa succederà? La scelta è comunque in mano al Commissario e ai componenti della Commissione Elettorale Comunale.