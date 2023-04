Ad Avellino un nuovo consultorio familiare, via libera dall’Asl guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante. L’azienda sanitaria, dunque, si conefrma sensibile alle problematiche provenienti dal territorio e alle richieste dei Comuni a implementare i servizi offerti ai cittadini.

Dunque, ci sarà l’apertura di un secondo Consultorio familiare da adibire presso i locali della struttura polivalente, di proprietà del Comune di Avellino e ubicata in via Raimo (Rione Mazzini).

La Commissione Tecnica Multidisciplinare aziendale, nella seduta del 21 aprile scorso, ha dato parere favorevole ai lavori di adeguamento dell’immobile comunale dove sorgerà il consultorio familiare, il secondo nel comune capoluogo oltre a quello già attivo presso i locali del Distretto Sanitario di via degli Imbimbo.

“La presenza di due consultori familiari nel capoluogo, grazie all’Amministrazione comunale di Avellino che ha messo a disposizione i locali di sua proprietà e all’impegno dell’ASL a garantire la presenza delle professionalità necessarie, rappresenta un importante risultato a beneficio della collettività e frutto della collaborazione tra enti. – afferma il Direttore Ferrante – L’Azienda Sanitaria Locale offre presso i consultori presenti sul territorio una serie di servizi fondamentali di prevenzione primaria, come ad esempio lo screening della cervice uterina, e attività finalizzate a garantire la salute riproduttiva della donna, la promozione della maternità e della paternità, la tutela della famiglia e dell’infanzia. Siamo pronti a dialogare con i Sindaci e a raccogliere tutte le istanze provenienti dai Comuni per migliorare l’assistenza sanitaria e implementare i servizi offerti al cittadino, in un’ottica di massima collaborazione tra enti a tutela della salute delle persone che rappresenta un obiettivo comune”.