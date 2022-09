Ad Ariano Irpino il Movimento inaugura lo “Spazio 5 Stelle”

Ariano Irpino, si riporta la nota dei portavoce in Consiglio Comunale Luca Orsogna, Giovambattista Capozzi, Toni La Braca e Lucia Monaco.

Sabato 17 Settembre alle ore 17.15 presso la sala conferenze di Palazzo degli Uffici (Piazza Ferrara) ad Ariano Irpino i candidati alla Camera ed al Senato del Movimento 5 Stelle incontreranno la cittadinanza.

Saranno presenti all’iniziativa il Sottosegretario al Ministero degli Interni Carlo Sibilia, il Deputato Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento e candidato per la Camera dei deputati, Vincenzo Ciampi, Consigliere Regionale M5S Regione Campania e Maura Sarno candidata al Senato collegio uninominale Benevento-Avellino.

Al termine della presentazione dei candidati, il Gruppo territoriale e consiliare del Movimento 5 Stelle di Ariano Irpino inaugurerà, in Via Marconi 25, la sede “Spazio 5 Stelle” che sarà nei prossimi anni un luogo di incontro e di confronto per cittadini, attivisti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle.

La giornata sarà un momento di dialogo sui punti del programma presentato per le elezioni politiche il cui nucleo è rappresentato da un’idea di Paese equo ed inclusivo, che non lasci nessuno indietro.

Il Movimento 5 Stelle di Ariano Irpino conferma con questa iniziativa il suo forte radicamento territoriale ed il collegamento diretto con i rappresentanti regionali e nazionali, strumenti indispensabili per tutelare il tessuto sociale ed economico del territorio arianese ed irpino.