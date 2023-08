Acsi Avellino e Scandone ripartono dai giovanissimi: si “sogna” insieme

Acsi Avellino e Scandone ripartono dai giovanissimi. Nuovi campioni pronti a crescere alla corte delle due storiche società di basket, le più longeve nel capoluogo irpino, sulla base dell’accordo che i vertici delle due realtà hanno trovato all’incirca un mese fa.

L’Acsi, grazie alla vasta esperienza e competenza di coach Donatella Buglione, sarà il “vivaio” della Scandone che sta cercando di ripartire alla grande con la presidenza di un giovane ed illuminato imprenditore, Marco Trasente.

Inseguiranno il sogno di diventare cesistiti in grado di indossare, un domani, la canotta biancoverde – si spesa solo per “iniziare” – tantissimi ragazzini avellinesi. Proprio per dare concretezza al progetto-vivaio, Acsi e Scandone hanno organizzato un open day di minibasket per i giorni 5-7 ed 8 settembre.

Una “palestra” per crescere nuovi campioni.