Cronaca In Evidenza Primo Piano Acquista tre chili di coca a Grosseto per spacciarla in Irpinia: 45enne in manette 3 Febbraio 2021

Acquista tre chili di coca a Grosseto per spacciarla in Irpinia: 45enne in manette. Gli agenti della squadra Mobile della Questura di Avellino, nella serata di ieri, hanno dato esecuzione alla misura dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale del capoluogo, per i reati di detenzione ai fini dello spaccio, a carico di un pregiudicato irpino di 45 anni.

Il provvedimento è scaturito a seguito di un’attività info-investigativa, svolta in concorso con personale della Squadra Mobile di Grosseto, nel corso della quale è stato accertato che il 45enne, con azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso posto in essere in tempi diversi, aveva acquistato 3kg di cocaina nella provincia di Grosseto per poi spacciarla nella provincia di Avellino.