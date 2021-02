Attualità 4 febbraio, giornata mondiale contro il cancro: alla Lilt di Avellino visite gratuite 3 Febbraio 2021

Domani, 4 febbraio, ricorre il 21esimo anno dalla nascita del World Cancer Day, giornata mondiale contro il cancro. L’istituzione della giornata si deve alla Carta di Parigi del 1999 sottoscritta dal presidente francese Jacques Chirac e dal direttore generale dell’Unesco Kōichirō Matsuura. La prima giornata mondiale è stata celebrata nel 2000 e dal 2006, grazie al coinvolgimento dell’Unione Internazionale Contro il Cancro (UICC) – organizzazione non governativa che rappresenta associazioni impegnate in oltre 100 Paesi e vuole sensibilizzare popolazione, media, Istituzioni, personale medico-sanitario e i pazienti sui temi della prevenzione e della ricerca medico-scientifica contro tutte le neoplasie – e al sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha preso l’attuale forma di mobilitazione globale.

Ogni anno, infatti, si svolgono in tutto il mondo attività ed eventi al fine di riunire comunità, organizzazioni ed individui con un potente messaggio: tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere nel ridurre l’incidenza del cancro a livello mondiale.

Lo slogan della Giornata mondiale per il triennio 2019-2021 è I Am and I Will e racchiude al suo interno un invito all’azione e all’impegno personale, associazionistico e istituzionale. L’obiettivo è, infatti, quello di cercare di salvare vite aumentando la consapevolezza sulla malattia in modo che le persone facciano prevenzione ed evitino i comportamenti a rischio.

L’associazione provinciale Lilt Avellino in occasione della giornata mondiale contro il cancro ricorda che, presso il poliambulatorio di Fosso Santa Lucia 6, si possono praticare visite oncologiche gratuite per i pazienti in trattamento e anche per quelli fuori terapia per la prevenzione terziaria del cancro. Per prenotare una visita oncologica gratuita telefonare al numero 082573550 oppure 3666854190.