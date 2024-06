E’ in programma per domani, lunedì 3 giugno, l’incontro “Acqua, rifiuti, parchi. L’Irpinia sostenibile” presso la sede provinciale del Partito Democratico, con inizio alle ore 18.00, in via Tagliamento ad Avellino

Introdurrà i lavori l’avvocato Nello Pizza, segretario provinciale del Partito Democratico di Avellino. Interverrà il Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania con delega all’Ambiente, Fulvio Bonavitacola