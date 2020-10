Cronaca Acerra, positivo il sindaco Lettieri 4 Ottobre 2020

Il sindaco di Acerra Napoli, Raffaele Lettieri, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto lo stesso primo cittadino, comunicando la chiusura, da domani, degli uffici comunali fino alla loro sanificazione. Resterà aperto il solo comando dei vigili urbani, isolato dal resto della struttura comunale, dove il sindaco non è entrato.

“Questo virus è invisibile e insidioso – ha detto Lettieri – sono in isolamento, e non ho sintomi. Ho iniziato subito la quarantena e nelle prossime ore provvederò anche a comunicare all’Asl l’elenco delle persone con le quali negli ultimi giorni ho avuto dei contatti più stretti. Continuerò a lavorare per la mia comunità anche dalla mia abitazione, facendo sempre il massimo sforzo possibile. Le strutture comunali saranno riaperte e l’attività amministrativa dell’Ente continuerà dopo le necessarie procedure di sanificazione”.

Il sindaco, infine, invita la cittadinanza a “mantenere la massima attenzione e vigilanza per far fronte all’emergenza e ad osservare rigidamente le regole di comportamento per evitare il diffondersi del contagio”.