Cronaca Abusivismo edilizio: i Forestali denunciano tre persone 19 Novembre 2020

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

In particolare i Carabinieri della Stazione Forestale di Serino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per abusivismo edilizio, una donna di Santo Stefano del Sole e una coppia di Volturara Irpina, responsabili rispettivamente della realizzazione, in agro del Comune di Santo Stefano del Sole, in assenza di autorizzazione di due manufatti in lamiera, uno utilizzato come ricovero di animali da cortile e l’altro come deposito agricolo e ricovero mezzi; di una tettoia/gazebo in legno, con copertura in tavole di legno nonché di un “casotto” in muratura e copertura in legno con sovrastante manto di tegole, utilizzato come deposito, il tutto all’interno di un’area sottoposta a vincolo idrogeologico ricadente nel Parco Regionale dei Monti Picentini.