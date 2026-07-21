Abusi su due minori durante interventi di lavoro, un uomo finisce in carcere

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di

custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, nei confronti di un soggetto, ritenuto gravemente indiziato – allo stato delle indagini – del reato di violenza sessuale aggravata in danno di due minori, entrambe di origine straniera.

L’attività d’indagine, coordinata da questa Procura e delegata ai Carabinieri del Nucleo

Investigativo di Avellino, ha consentito di delineare il quadro indiziario a carico dell’indagato, in relazione a plurimi episodi di violenza sessuale. Secondo quanto finora emerso, l’uomo avrebbe posto in essere le condotte contestate nei confronti delle due minori, presso i loro domicili in occasioni di prestazioni lavorative fornite

dall’indagato nell’ambito del proprio settore professionale.

Gli accertamenti svolti, basati su attività istruttorie, indagini telematiche e una complessa analisi delle informazioni investigative acquisite, hanno consentito di ricostruire quattro episodi di violenza sessuale in danno di una bambina di dieci anni (verificatisi tra l’estate del 2025 e il periodo pasquale del 2026), nonché un episodio ai danni di una sedicenne (risalente al mese di novembre 2025 e caratterizzato da gravi molestie sessuali).

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato è da ritenersi non colpevole sino all’eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna.