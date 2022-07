A16, si ribalta e l’auto prende fuoco: salvato da automobilisti in transito. E’ successo nel pomeriggio alle 17 sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al km. 32,350 nel territorio del comune di Baiano. Nell’incidente coinvolta una sola auto che, come detto, ha sbandato ed è urtata contro il guard rail. Nel ribaltarsi ha preso fuoco.

Il conducente, uno straniero, è stato provvidenzialmente estratto dal veicolo in fiamme da altri automobilisti in transito; lo stesso è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Le fiamme che hanno avvolto l’auto sono state spente dai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.