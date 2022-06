A Venticano un flash mob per salutare le maestre. Gli alunni della 5B: “Semplicemente ciao”

Gli alunni della 5B della Scuola primaria di Venticano hanno salutato ieri le loro maestre con coreografie, balli e cartelloni per esprimere tutte le loro emozioni provate in questi cinque anni insieme.

L’effetto sorpresa è stato immediato poiché la musica ha subito attirato l’attenzione non solo delle maestre che si sono immediatamente affacciate alle finestre ma anche dei passanti che incuriositi si sono fermati ad assistere all’evento.

Poi non poteva mancare il taglio della torta, il brindisi e i numerosi scatti per immortalare quest’ultimo momento insieme. La manifestazione non poteva non svolgersi nel luogo che ha visto ogni mattina sostare i bambini prima dell’ingresso a scuola, laddove si sono condivisi racconti, ansie, preoccupazioni e gioie nello stare insieme. Un plauso va a tutti coloro che hanno reso possibile questo meraviglioso ed inatteso avvenimento.