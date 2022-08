A Sant’Angelo a Scala torna l’incendio del campanile. Appuntamento anche con la musica

Dopo due anni di stop dovuti all’emergenza covid ritorna il tradizionale evento dell’incendio del campanile, che si terrà il 12 e 13 Agosto nel caratteristico borgo irpino di Sant’Angelo a Scala, meglio conosciuto come il Paese dei due Papi.

Si parte il 12 agosto con il percorso naturalistico religioso dei “Due Papi”, una passeggiata lungo la salita al Santuario di San Silvestro Papa attraverso il Sentiero C.A.I n° 205, qui alle ore 17.30 sarà celebrata la messa al santuario ed a seguire la tradizionale fiaccolata di San Silvestro, evento religioso in cui le reliquie ossee appartenute al Santo Papa vengono portate in processione lungo la strada principale del paese per far ritorno nella Abazia di San Giacomo.

Sabato 13 agosto invece spazio alla serata musicale con ospiti d’eccezione Simone Pastore, Vinil Giampy Dj, Luca Frisetti Dj; Artisti di strada e Stand Eno-gastronomici vi accoglieranno a partire dalle 20:30 per le vie del centro storico del paese.

A mezzanotte ci sarà il Tradizionale Incendio del Campanile (spettacolo pirotecnico-musicale) che coinvolge l’intera Abazia di San Giacomo Apostolo.

Sant’Angelo a Scala è considerato il paese dei due Papi perché da alcune fonti, nel 1476, Papa Paolo IV, al secolo Gian Pietro Carafa (1476-1559), nacque all’interno di Palazzo Carafa, situato proprio nel territorio santangiolese, e accanto a questo vi è una devozione nei confronti di San Silvestro Papa (285-335), ancora oggi ben radicata.

A partire dalle ore 19.00 spazio alla musica, ad artisti vari e stand enogastronomici saranno pronti ad accogliervi al centro storico per farvi trascorrere una serata all’insegna del divertimento e del buon gusto.

Il 10 agosto invece l’appuntamento è con la musica all’anfiteatro di Sant’Angelo a Scala alle pre ore 21:30 con l’Orchestra Benedetto Croce, Direttore Gerardo Estrada, Soprano Valentina Iannone.

Ecco il programma:

-Mozart OUVERTURE LE NOZZE DI FIGARO (Mozart)

-Mozart RECITATIVO ED ARIA “SUSANNA NON VIEN” (DALLA NOZZE DI FIGARO)

-Mozart ARIA “VOI CHE SAPETE (NOZZE DI FIGARO)

-Rossini OUVERTURE BARBIERE DI SIVIGLIA

-Mozart ARIA “BATTI BATTI BEL MASETTO” (DAL DON GIOVANNI)

-Mascagni INTERMEZZO dalla CAVALLERIA RUSTICANA

-Rota VALZER DAL GATTOPARDO

-Morricone C’ERA UNA VOLTA IL WEST

-Morricone MISSION

-SCHUBERT AVE MARIA