A San Martino Valle Caudina la festa della biodiversità a Palazzo Ducale

È tutto pronto a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, per il gran finale della rassegna “Il Presepe nel Presepe” messa in campo dall’Associazione Pan. L’appuntamento è per sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022 a Palazzo Ducale dove si terrà l’evento “Buono, pulito e giusto, difendendo la biodiversità”, organizzato in collaborazione con Slow Food – Condotta Valle Caudina.

Presso i giardini del Palazzo Ducale di San Martino Valle Caudina si potranno degustare i prodotti tipici locali, tra cui la cipolla di Airola e la salsiccia rossa di Castelpoto, presidi Slow Food. Protagonisti dei laboratori del gusto saranno la zuppa di cipolle e l’angolo del casaro con primo sale e ricotta di pecora artigianali. Il tutto sarà “condito” da musica della cultura popolare.

“Sarà una vera e propria festa della biodiversità – ha spiegato il presidente dell’Associazione Pan, Mauro Caldarelli -. La perfetta conclusione per una rassegna che ha saputo portare a San Martino Valle Caudina gioia, spensieratezza, divertimento e cultura dopo la pandemia”.

Il Palazzo Ducale Pignatelli della Leonessa è situato in Corso Vittorio Emanuele e si erge imponente al centro del borgo. L’edificio è sorto intorno al Seicento e rappresentava un lungo corpo in linea con la via pubblica, munito di alta torre a base quadrata. Nell’Ottocento è stato demolito e ricostruito, arrivando all’attuale configurazione della struttura”.

Il progetto “Il Presepe nel Presepe” è cofinanziato dallo Stato e dalla Regione Campania, nell’ambito del Poc Campania 2014-2020. e rientra nelle iniziative di promozione del territorio a fini turistici e di valorizzazione delle tradizioni artigianali presepiali.