Provincia A Prata un sabato a suon di botti con i “Bottari” di Macerata Campania 17 Settembre 2021

Sarà un sabato a suon di botti in quel di Prata di Principato Ultra. Il programma degli eventi promossi ed organizzati dall’Amministrazione Comunale del comune irpino, infatti, prevede per domani – sabato 18 Settembre – l’arrivo dei Bottari di Macerata Campania – la cui particolarità è l’utilizzo di botti, tini e falci nella produzione dei loro spettacoli musicali e del particolare loro ritmo denominato “pastellessa” – che si esibiranno dalle 21.30 in piazza Pasquale Freda per quella che è tra le loro ultime tappe del Jesce Sole Tour.

Un rituale, questo, che nasce a Macerata Campania in epoca precristiana, elemento principale della festa di Sant’Antuono la cui origine è riconducibile al XIII secolo, e che oggi giorno rappresenta una delle forme più incantevoli della poliritmia, dove la ricchezza e la sovrapposizione dei ritmi è un fattore fondamentale dell’espressione culturale e musicale. Botti, tini e falci sono percorsi per dar vita a poliritmie che si rifanno alla sonorità e alla musica contadina.

Sempre nella giornata di domani, a partire dalle 17.00, in via Cosimo Petrillo e Piazza Pasquale Freda c’è la penultima tappa del SUMMER CAMP 1.0, progetto realizzato grazie all’utilizzo dei fondi previsti dal Decreto 25 giugno 2020 del Ministero per la Famiglia e alla partnership siglata con la Ludoteca I Sogni Son Desideri, e saranno allestiti spazi con gonfiabili per i più piccoli. Alle 20.00, prima dello spettacolo dei Bottari, lo spettacolo di magia del Mago Dinì con il suo Bubble Show.

Domenica 19 Settembre, invece, a partire dalle 17.00, ultima giornata del SUMMER CAMP 1.0 con lo spazio gonfiabili in via Cosimo Petrillo e Piazza Pasquale Freda e successiva proiezione di un film d’animazione.