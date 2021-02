“A piedi da Calitri verso Bisaccia per vaccinarmi” Il racconto di Livia, nonna sprint di 86 anni/VIDEO

Nonna Livia di Calitri (AV), una simpatica e arzilla signora di 86 anni, si è incamminata a piedi da casa sua per andare a Bisaccia dove doveva vaccinarsi. La signora, che non era riuscita a prendere l’autobus, non voleva perdere l’appuntamento per la somministrazione della dose Pfizer. Ha camminato per quasi 5 chilometri a piedi fino a quando un automobilista in transito si è fermato e le ha dato un passaggio.

La notizia ha fatto il giro del web.

L’anziana giunta a Bisaccia ha dapprima sbagliato centro vaccinale. Qui gli operatori l’hanno aiutata: le hanno fatto preparare un panino e le hanno offerto dell’acqua, poi l’hanno accompagnata al polifunzionale, dove le è stato somministrato il vaccino.