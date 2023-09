A Pago serata “unica” con Gabriele Esposito e Peppe Iodice

PAGO VALLO LAURO- Avete bisogno di una serata di buona musica e tante risate? Allora c’è un appuntamento da non perdere tra gli eventi di questa lunga coda estiva non solo per le temperature. Quello che grazie al Poc Campania e al lavoro dell’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Antonio Mercogliano si svolgerà martedì 26 settembre a Pago Vallo Lauro a partire dalle 21.

Nella stessa serata sul palco di Viale Piave ci sarà una tappa di “O Tour” di una voce sempre più nota nel panorama musicale, quella di Gabriele Esposito e la travolgente ironia di Peppe Iodice, negli ultimi giorni virale sui social con la sua telefonata al nuovo tecnico del Napoli Rudi Garcia.

Tutto nell’ambito della Rassegna “Il Nocciolo e le strade dei Forni”, giunta ormai alla diciottesima edizione e diretta da Michele Ippolito, finanziata dalla Regione Campania nell’ambito della programmazione del Poc. Una maturità col botto per l’evento, che ha visto in questi mesi, nei sei comuni che hanno partecipato al progetto, tanti artisti e soprattutto divertimento e grande musica.

Quella di Pago si candida ad essere una serata “unica”, non solo per uno dei brani più celebri del cantautore napoletano Gabriele Esposito, ma anche perché proprio l’artista ha lanciato proprio ieri un nuovo singolo “Si m’annammor“. Si tratta come si legge nelle presentazioni: “di un brano leggero e spensierato caratterizzato dal suono di un semplice ma efficace riff di chitarra, tipico di Gabriele, che accompagna l’ascoltatore all’interno del brano in un insieme di melodie distese ed energiche in cui l’artista racconta la paura che si prova nella fase dell’innamoramento”. Tutti gli ingredienti dunque per una serata davvero speciale.