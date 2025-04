A Montemiletto il 27 aprile il 1° Congresso Cittadino di Fratelli d’Italia

Domenica 27 aprile 2025, alle ore 11.00, presso la Sala Impero in via Roma 9, si terrà il 1° Congresso Cittadino di Fratelli d’Italia – Montemiletto, evento promosso dal Coordinamento Provinciale di Avellino. Con lo slogan “Montemiletto sceglie il futuro”, il congresso rappresenterà un importante momento di confronto e progettazione per la comunità politica locale.

Sono invitati a partecipare tutti i tesserati dell’anno 2024 aderenti al circolo cittadino. Ma il congresso sarà aperto anche a tutti coloro che, pur non essendo iscritti, vorranno assistere e intervenire ai lavori congressuali, nell’ottica di favorire un dibattito aperto e trasparente.

Durante l’incontro si delineeranno le linee guida dell’azione politica sul territorio, grazie agli interventi dei dirigenti provinciali e locali di Fratelli d’Italia. L’obiettivo principale è strutturare una visione solida che coniughi sviluppo economico, qualità della vita e difesa dell’identità culturale locale, con uno sguardo attento alle dinamiche nazionali e internazionali.

Il programma prevede l’illustrazione del documento programmatico da parte dei candidati e, a seguire, un dibattito che vedrà coinvolti attivamente iscritti, amministratori e cittadini.