A Montemiletto la festa continua: questa sera c’è Giusy Ferreri

Tre giornate all’insegna della musica, dello spettacolo, del buon cibo e dello stare insieme.

“Montemiletto Food & Music”, a cura del Comitato Festa San Gaetano con il patrocinio del Comune di Montemiletto, è stato un successo con la presenza in piazza IV Novembre della carovana dell’International Street Food accompagnata dalla buona musica pop/folk de “I Malamente”, dei “Molotov d’Irpinia” e nell’ultima sera, dall’esplosivo show/party “Nostalgia 90”, interrotto purtroppo dalla pioggia ma che ha registrato un’affluenza di persone incredibile come testimoniano le fotto scattate dal drone.

E questa sera ancor di più: si attendono fan da tutta la regione ed anche da fuori per il grande concerto di Giusy Ferreri nell’ambito del suo tour LIVE 2023, un concerto, lo ricordiamo, senza biglietto d’ingresso.



Una riuscita degli eventi frutto della collaborazione da parte di tutti e della grande unione ritrovata come sottolinea l’Amministrazione comunale guidata da Massimiliano Minichiello:

«Un grande successo di pubblico quello registrato per lo spettacolo di “Nostalgia 90” a Montemiletto, purtroppo interrotto dalle avverse condizioni meteorologiche. Dopo tanti anni, si è riusciti finalmente nell’intento di mettere tutti insieme e coinvolgere tutti, ogni fascia di età, in una serata di puro divertimento nella cornice del nostro bellissimo paese.

Rimane l’amaro in bocca e la grande delusione di non aver visto concludere una serata che aveva tutti i presupposti per rimanere indimenticabile, ma orgogliosi di aver registrato finalmente una Comunità unita nel voler condividere insieme quanto desiderato.

Si ringraziano le tantissime persone che hanno scelto di venire a Montemiletto e, non per ultimo, le Autorità, le Associazioni e tutti coloro che hanno lavorato e collaborato alla realizzazione dell’evento.

La festa, però, continua…

Vi aspettiamo di nuovo tutti nella nostra piazza per il concerto di Giusy Ferreri. Non mancate!»

Un’occasione unica per ascoltare dal vivo i successi dell’amata cantante italiana che proporrà le canzoni del suo ultimo album “Cortometraggi” ed i successi di sempre, grandi hit come “Non ti scordar di me”, “L’amore e la guerra”, “Roma-Bangkok”.

Appuntamento alle 21,30, in piazza IV Novembre a Montemiletto.