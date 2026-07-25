Trentenne avellinese arrestato e condotto nel carcere di Bellizzi Irpino: era già ai domiciliari

Nella giornata odierna, personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un soggetto già sottoposto agli arresti domiciliari.

Il provvedimento trae origine dall’attività di costante monitoraggio svolta dalla Squadra Volanti, che consentiva di accertare la manomissione del dispositivo di controllo elettronico applicato all’uomo.

Nel dettaglio, veniva ricostruita la condotta di evasione posta in essere dal destinatario della misura cautelare, che si rendeva autore anche di una tentata estorsione nei confronti di un vicino di casa, al quale l’uomo avrebbe richiesto una somma di denaro, dopo averlo indotto nei giorni precedenti a corrispondergli denaro con l’artificio di aver subito il danneggiamento del proprio telefono cellulare a seguito di presunta manovra di guida effettuata dalla persona offesa.

All’esito delle attività, il soggetto è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Le contestazioni sono allo stato provvisorie e avverso la misura cautelare sono ammessi mezzi di impugnazione; il destinatario della misura stessa è persona sottoposta ad indagini e, quindi, presunto innocente fino all’esito del giudizio definitivo.