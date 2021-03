Benevento A bordo con due fucili: un arresto e una denuncia 15 Marzo 2021

Nella tarda serata di ieri, a Dugenta i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di attività investigativa, hanno tratto in arresto in arresto in flagranza di reato un 32enne incensurato di Sant’Agata de’ Goti (BN), perché ritenuto responsabile dei reati di ricettazione, porto abusivo di armi

da fuoco e arma clandestina.

Nello stesso contesto i militari hanno anche denunciato in stato di libertà

per gli stessi reati altro cittadino, 48enne di Sant’Agata de’ Goti.

L’operazione, avvenuto in località Presta di quel centro, è scaturita a seguito di un controllo di un’autovettura Toyota Land Cruiser, a bordo della quale viaggiavano i suddetti. Nel corso della perquisizione veicolare, i militari, infatti, hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo un fucile da caccia marca “Benelli” modello comfort calibro 12, che è risultato essere regolarmente denunciato dal 48enne, mentre occultato all’interno del bagagliaio un fucile da caccia marca “Perugini”, tipo doppietta cal.12, con le matricole di cassa e canna, entrambe abrase, del 32enne.

Le armi sono state sequestrate, mentre i due, condotti presso la Caserma, dopo le consuete formalità sono stati rispettivamente: il 32enne dichiarato in arresto per i citati reati e, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, condotti presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare; l’altro è stato denunciato in stato di libertà per le violazioni in materia di armi.