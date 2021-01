62 nuovi positivi su quasi 1.000 tamponi: Covid, il report irpino dell’Asl

L’Asl di Avellino comunica su 913 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 62 persone:

– 11, residenti nel comune di Ariano irpino;

– 1, residente nel comune di Atripalda;

– 2, residenti nel comune di Avellino;

– 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino ;

– 3, residenti nel comune di Calabritto;

– 3, residenti nel comune di Caposele;

– 1, residente nel comune di Castel Baronia;

– 1, residente nel comune di Cervinara;

– 4, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico;

– 1, residente nel comune di Domicella;

– 3, residenti nel comune di Flumeri;

– 3, residenti nel comune di Forino;

– 1, residente nel comune di Frigento;

– 1, residente nel comune di Grottaminarda;

– 3, residenti nel comune di Marzano di Nola;

– 1, residente nel comune di Mercogliano;

– 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 2, residenti nel comune di Montemarano;

– 1, residente nel comune di Montemiletto;

– 3, residenti nel comune di Montoro;

– 1, residente nel comune di Nusco;

– 1, residente nel comune di Pago Vallo Lauro;

– 2, residenti nel comune di Pietrastornina;

– 2, residenti nel comune di Rotondi;

4, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 1, residente nel comune di San Sossio Baronia;

– 1, residente nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

– 1, residente nel comune di Vallata;

– 1, residente nel comune di Venticano.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. Sempre dall’Asl fanno sapere che presso il “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati 2 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 1 (su 12 posti letto) pazienti in Medicina Covid e 10 pazienti in Area Covid, di cui 7 (su 16 posti letto) in Medicina e 3 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.