Avellino, in Cattedrale una Messa in suffragio del Papa

“Non vi dimenticate di pregare per me!” È con questo invito, più volte ripetuto durante il suo pontificato, che la Diocesi di Avellino chiama a raccolta i fedeli per una Celebrazione Eucaristica in suffragio del Papa. L’appuntamento è per giovedì 24 aprile alle ore 20, nella Cattedrale di Avellino. Un momento di preghiera comunitaria per ricordare e onorare la figura di un Pontefice che ha lasciato un segno profondo nella storia della Chiesa.