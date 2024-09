Ferrero cerca operai in Campania: candidature aperte per lo stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi

La Ferrero, azienda leader mondiale nel settore dolciario, ha aperto nuove opportunità di lavoro per operai in Campania. L’annuncio riguarda lo stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi, situato in provincia di Avellino, ed è rivolto a chi desidera lavorare in una delle realtà più prestigiose del settore alimentare.

Ferrero è alla ricerca di operai da inserire nello stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi, una delle principali sedi produttive del gruppo in Italia. L’annuncio, che non specifica requisiti particolari, offre a chiunque sia interessato l’opportunità di proporsi per una posizione lavorativa.

Sebbene i dettagli sui requisiti specifici non siano stati forniti, tutti i candidati interessati possono inviare la propria candidatura. Lo staff Ferrero si occuperà di esaminare i profili per individuare le figure in linea con le future posizioni aperte. I candidati idonei verranno successivamente contattati per un eventuale colloquio.

Oltre allo stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi, Ferrero ha aperto posizioni per operai anche in altre sedi, tra cui quelle di Alba (Cuneo), Pozzuolo Martesana (Milano) e Balvano (Potenza). Questo dimostra il costante impegno dell’azienda nel rafforzare la propria forza lavoro, ampliando la produzione e offrendo nuove opportunità di impiego.

Il Gruppo Ferrero, nato ad Alba, è riconosciuto in tutto il mondo per i suoi prodotti di alta qualità, tra cui la famosa Nutella, i Ferrero Rocher, il Kinder Cioccolato e molti altri. L’azienda opera in più di 170 Paesi e vanta una presenza globale in 55 nazioni. Con una produzione che coinvolge numerosi stabilimenti sparsi per il mondo, Ferrero continua a rappresentare un punto di riferimento per l’industria dolciaria.

Per candidarsi alle offerte di lavoro presso lo stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi, gli aspiranti operai devono visitare il sito ufficiale di Ferrero, nella sezione dedicata alle ricerche in corso. Dopo aver selezionato l’annuncio “Operai stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi”, sarà possibile inviare la candidatura cliccando sul link “Candidati ora”.

Le candidature verranno analizzate attentamente e, nel caso in cui emergano posizioni in linea con il profilo del candidato, lo staff Ferrero si metterà in contatto per procedere con le fasi successive di selezione.