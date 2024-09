Incendio a Lacedonia: camion di pomodori in fiamme, salvo il conducente

Nella serata di ieri 11 settembre la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta nel comune di Lacedonia, nell’area industriale Calaggio, per un incendio che ha visto coinvolto un autotreno che trasportava cassoni di pomodori. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto anche un’autobotte dalla sede centrale in supporto e le fiamme che hanno riguardato la motrice del pesante automezzo sono state spente evitando che si propagassero all’intero camion. Per il conducente che era diretto a Scafati nessuna conseguenza tranne un comprensibile spavento e sul posto hanno effettuato i rilievi i Carabinieri della Stazine di Aquilonia.