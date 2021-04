533 tamponi, 93 nuovi positivi: virus, ecco la mappa del contagio in Irpinia

L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 533 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 93 persone:

– 4, residente nel comune di Aiello del Sabato;

– 8, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 2, residenti nel comune di Atripalda;

– 1, residente nel comune di Avellino;

– 5, residenti nel comune di Fontanarosa;

– 2, residenti nel comune di Forino;

– 1, residente nel comune di Frigento;

– 4, residenti nel comune di Gesualdo;

– 1, residente nel comune di Grottaminarda;

– 2, residenti nel comune di Lioni;

– 4, residenti nel comune di Marzano di Nola;

– 5, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

– 6, residenti nel comune di Montecalvo Irpino;

– 1, residente nel comune di Monteforte Irpino;

– 10, residenti nel comune di Montoro;

– 1, residente nel comune di Pietrastornina;

– 1, residente nel comune di Pratola Serra;

– 1, residente nel comune di San Mango sul Calore;

– 8, residenti nel comune di Santa Lucia di Serino;

– 5,residenti nel comune di Serino;

– 7, residenti nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sperone;

– 4, residenti nel comune di Sturno;

– 2, residenti nel comune di Taurasi;

– 7, residenti nel comune di Villamaina.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. Sempre l’Asl fa sapere che presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati 6 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 23 pazienti in Area Covid, di cui 13 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva e 11 (su 12 posti letto) in Medicina COVID.