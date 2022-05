Lavori per la metro leggera, vietato parcheggiare: ecco dove

Avellino città cantiere, sprint finale per l’entrata in funzione della metropolitana leggera, scatta il divieto di sosta in diverse zone del capoluogo irpino. Da oggi, 9 maggio, fino al 18 – dalle ore 8 alle 17 – vietato parcheggiare nelle aree di sosta di via Circumvallazione e via Cavour.

In queste aree, infatti, il Comune deve realizzare i lavori necessari all’entrata in funzione della metro. I mezzi dovranno essere in strada entro il mese di luglio, altrimenti l’amministrazione sarà costretta a restituire all’Europa 20 milioni di euro di finanziamenti.

Dunque, arriva l’accelerata per la realizzazione dei lavori: divieto di sosta su ambo i lati di via Cavour, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Colombo e l’intersezione con via Perrottelli, e su ambo i lati di via Circumvallazione, nel tratto compreso tra il civico 215 e l’intersezione con Rampa Santa Maria delle Grazie.