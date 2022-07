5 Motivi per Provare i Giochi con Croupier dal Vivo di BGaming

Il mercato dei fornitori di software con croupier dal vivo non ha molti partecipanti. Le grandi aziende come Evolution Gaming e Pragmatic Play hanno i budget necessari per mantenere le lobby fisiche e pagare gli stipendi ai loro dealer, il che rappresenta un grosso ostacolo per i potenziali concorrenti. Ciononostante, alcune aziende come BGaming si stanno unendo alla concorrenza e oggi ti daremo cinque motivi per provare i loro giochi con croupier dal vivo.

Giochi Classici

La prima cosa che si guarda di un fornitore di croupier dal vivo è l’assortimento di giochi che offre. In questo senso, BGaming si comporta molto bene: ha tutti i titoli classici e anche di più. Come al solito, potrai giocare alla roulette, al blackjack e al baccarat. Inoltre, ha alcune specialità per chi è alla ricerca di un’esperienza unica. Infine, ma non per questo meno importante, la collezione di questo provider comprende diverse lotterie.

Ottimizzazione Decente

Anche se i giochi dei principali provider offrono prestazioni fluide sulla maggior parte dei dispositivi, per uno studio più piccolo si tratta di un risultato impressionante. La connessione al live stream è stabile e l’interfaccia è ben ottimizzata. Tutti i giochi ti garantiranno un’esperienza piacevole dal punto di vista tecnico.

L’interfaccia delle scommesse è presentata come una scheda separata nella maggior parte dei giochi di questo provider. Questa decisione ti permette di giocare comodamente su quasi tutti i dispositivi. Questo potrebbe essere difficile con altri fornitori, che presentano le opzioni di scommessa in sovraimpressione rispetto al flusso live.

Host Simpatici

I padroni di casa, i croupier e i dealer sono una parte essenziale di ogni esperienza. Non ci sono molti padroni di casa diversi che si esibiscono nei titoli di questo provider, ma tutti sembrano essere amichevoli e carismatici. Per alcuni giocatori, un presentatore attraente non sarà un motivo per iniziare a giocare. Tuttavia, nel caso in cui il conduttore non fosse sufficientemente qualificato, la maggior parte dei giocatori smetterebbe di giocare, quindi si tratta di un parametro importante.

Condizioni Confortevoli

I titoli con croupier dal vivo di BGaming hanno anche dei termini comodi per la maggior parte dei giocatori. Innanzitutto, la puntata minima che si può fare nella maggior parte dei giochi supera raramente l’euro e per alcuni di essi è addirittura inferiore. Questo permette ai giocatori con qualsiasi budget di unirsi alla festa, un criterio fondamentale per le lobby con croupier dal vivo. Altrimenti, non ci sarebbero abbastanza giocatori per mantenere i fondi dello studio e far funzionare i giochi.

Esperienza Gratis

Infine, ma non per questo meno importante, BGaming ha una caratteristica esclusiva che non potrai sperimentare con i principali fornitori di giochi dal vivo. Evolution Gaming, Ezugi, Pragmatic Play e altre grandi aziende accettano solo giocatori con scommesse in denaro reale ed è comprensibile. Devono pagare i loro host, mantenere le sale fisiche e le attrezzature, il che richiede denaro.

Tuttavia, il provider di cui parliamo oggi ha deciso di distinguersi dalla massa. Ha introdotto una modalità Free-Play per i suoi giochi dal vivo e l’importanza di questa mossa è difficile da sottovalutare. Ora, anche gli scommettitori che preferiscono i giochi dal vivo di altri provider possono provarli prima con BGaming, in modo da sperimentare le scommesse e imparare le regole prima di puntare denaro reale.

La modalità Free-Play è disponibile sia presso i casinò che offrono i giochi di questo fornitore sia sul sito web del fornitore. Lì potrai ricevere dei crediti gratuiti per giocare, che ti permetteranno di partecipare agli stessi tavoli dei giocatori con denaro reale. Questo ti garantirà un’esperienza autentica al 100%, in quanto non ci sono differenze rispetto alle scommesse con denaro reale. Naturalmente non potrai incassare le tue vincite con il gioco gratuito, ma è un’opzione perfetta per imparare me