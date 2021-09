39 corse in più e 6 navette. Ritorno a scuola, ecco il piano trasporti dell’Air

Con la ripresa del nuovo anno scolastico, parte il piano trasporti messo a punto da AIR.

L’impianto, concordato in Prefettura, prevede 39 corse in più e 6 navette, che partiranno dal centro città con fermate presso i campus.

Più di 8.000 gli studenti (5.700 dalla provincia) che frequentano gli Istituti del capoluogo e che da oggi ritorneranno a scuola con ingresso differenziato (8.15 e 9.15), come da misure di sistema attuate dall’Ufficio Scolastico Provinciale.

Capienza dell’80% – con maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelliseduti – e mascherina obbligatoria, per la riapertura delle scuole l’azienda di trasporti ha previsto un aumento dei mezzi su strada ed una implementazione del numero di corse.

I servizi aggiuntivi prevedono 15 corse in più per consentire agli alunnil’ingresso a scuola alle 8:15 e 24 corse supplementari per chi dovrà entrare alle 9:15.

Inoltre l’AIR ha ulteriormente implementato il piano trasporticon 6 navette, che accompagneranno gli studenti dal centro città ai campus scolastici.

Previste tre navette in partenza da Campetto Santa Rita e tre da Piazza Kennedy, con corse di andata alle 7:50 e alle 8:50, ritorno 13:15 e 14:15.

Da Campetto Santa Rita i bus copriranno il percorsovia Guarini, via Colombo, rione Aversa,via Morelli e Silvati, via Annarumma e Tuoro Cappuccini.

Da Piazza Kennedy le navette dopo aver imboccato via Carducci proseguiranno per Tuoro Cappuccini, rampa Santa Maria delle Grazie, via Ferrante, zona Città Ospedaliera, via Annarumma e via Morelli e Silvati.

In provincia, nei comuni dove si registra un maggior afflusso di studenti, sono state implementate le corse in arrivo alle 8:15. Previsti 5 servizi aggiuntivi per Ariano Irpino, 2 perMontella, 2 per Volturara, 1 per Lioni, Mirabella Eclanoe Sant’Angelo dei Lombardi.

Per quel che riguarda, invece, la provincia di Benevento, dove non è stata prevista la differenziazione degli orari d’ingresso a scuola, il piano trasporti di Air Mobilità ha previsto una implementazione dei servizi con 30 corse in più.

Le informazioni sugli orari sono disponibili sul sito internet di Air Mobilità all’indirizzo www.airmobilitasrl.it/