26esima edizione Marcialonga in Salita Mercogliano-Montevergine

Oggi, sabato 6 luglio, si correrà la ventiseiesima edizione della MARCIALONGA IN SALITA Mercogliano – Montevergine, gara di atletica inserita nel calendario nazionale FIDAL. Previsti 600 atleti provenienti da tutto il centro sud, che partiranno dal Viale San Modestino altezza Piazza della Funicolare con arrivo in Piazza San Guglielmo a Montevergine.

Alle ore 16:00 è prevista la partenza e pertanto la circolazione sarà sospesa temporaneamente per consentire il passaggio degli atleti dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

Il sindaco invita la cittadinanza ad osservare la massima prudenza lungo il percorso e agli incroci ad esso collegati – Viale San Modestino direzione via Santangelo, via Amatucci, Piazza Municipio, Corso Garibaldi, via Partenio e strada S.P. ez S.S. 374 direzione Montevergine.