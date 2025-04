25 aprile, domani ad Avellino la cerimonia in forma sobria per l’80° Anniversario della Liberazione

Domani, 25 aprile 2025, si svolgeranno, in forma sobria in ossequio al lutto nazionale proclamato dal Governo per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, le cerimonie ufficiali per l’80° Anniversario della Liberazione.

Le celebrazioni, in collaborazione con il 232° Reggimento Trasmissioni e le Forze dell’Ordine, avranno inizio alle ore 10.00 in Via Matteotti con lo schieramento del Reparto di formazione. Seguiranno l’afflusso e il posizionamento delle Autorità civili e militari, del Medagliere dei Combattenti e Reduci, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, del Gonfalone della Città di Avellino – decorato con Medaglia d’Oro al Valore Civile e al Merito Civile – e del Gonfalone della Provincia.

Dopo gli onori al Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, e la rassegna del Reparto schierato, si terrà la cerimonia dell’Alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti, con la Guardia d’Onore. A seguire, sono previsti brevi interventi commemorativi.

La manifestazione sarà accompagnata dall’Inno nazionale e da marce eseguite dagli studenti del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino.

La cerimonia dell’Ammainabandiera, prevista sempre in Via Matteotti alle ore 17.00, concluderà le celebrazioni del 25 aprile.