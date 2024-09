20 anni di sacerdozio di Don Ivan Bosco: “Questa è una missione per il popolo che mi è stato affidato”

Questa sera, Mercoledì 11 Settembre 2024, il parroco di Venticano, Don Ivan Bosco, ha celebrato con la comunità parrocchiale il suo 20esimo anniversario di sacerdozio.

Tanti si sono riuniti alla santa messa serale per festeggiare un traguardo così importante, com’è quello dei 20 anni di sacerdozio, che hanno visto Don Ivan al servizio della Chiesa e del prossimo.

Don Ivan Bosco diventò sacerdote l’11 Settembre 2004 nella parrocchia di Sant’Agnese e Santa Margherita in San Giorgio del Sannio, per le mani e la preghiera di consacrazione dell’Arcivescovo Serafino Sprovieri.

1 of 2

La celebrazione si è svolta nella Chiesa Badiale Santa Maria e Sant’Alessio di Venticano, animata dal coro parrocchiale, con la presenza di parroci, amici, familiari, Suore, tutti i fedeli, gruppi parrocchiali e non solo. Presente anche il Sindaco di Venticano, Arturo Caprio, insieme all’Amministrazione comunale, che hanno ringraziato il servizio e la vicinanza di Don Ivan con un omaggio in ricordo di questo giorno.

1 of 2

Nell’Omelia il Monsignor Aurelio Capone ha sottolineato l’importanza della figura sacerdotale:“Un dono meraviglioso che tante volte si apprezza o meno. Lieto di vedere riunita la comunità Venticanese con la quale Don Ivan, attraverso il suo ministero, ha saputo in breve tempo, instaurare un rapporto di servizio e amicizia, fatto di relazioni umane vissute come Sacerdote, Padre e Amico. Ricordare oggi l’ordinazione presbiterale di Don Ivan è un’occasione per innalzare il nostro grazie, per questo grande dono e mistero”.

Prima della benedizione, la Comunità di Venticano ha espresso la profonda gratitudine nei confronti di Don Ivan per i suoi 20 anni di Sacerdozio, due dei quali tarscorsi a Venticano, mettendo in evidenza la sua dedizione e il suo spirito d’amore che permettono di far sentire tutti parte di un’unica famiglia e augurandogli un lungo mistero come luce di speranza per tutte le persone che incontrerà.

Infine Don Ivan ha ringraziato tutti i presenti affermando: “Questi sono momenti belli, questa è una missione, non solo per me, ma per il popolo che mi è stato affidato, per la bella Venticano. Ricordatevi che noi Sacerdoti siamo di passaggio, chi resta siete voi. Quindi bisogna stare sempre insieme e ringrazio ancora il Signore per la chiamata di 20 anni fa”. Alle parole del parroco, il popolo venticanese ha risposto con un applauso caloroso per dimostrargli tutto l’affetto.

Al termine della celebrazione si è tenuto un momento di convivialità con la comunità Venticanese, amici e parenti che hanno accompagnato Don Ivan in questi anni di spiritualità.