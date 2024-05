15° appuntamento con “Libri e Letture” alla Biblioteca “Mons Militum” di Montemiletto – Sala “Franco Basile”. Protagonista dell’iniziativa in programma quest’oggi alle ore 18 il volume “Una Vita Da Sirenetta” di Benedetta De Luca.

Questa la presentazione del testo: Fin da quando era bambina, Benedetta si è sentita come la famosa sirenetta della favola di Andersen: costretta a rimanere sott’acqua, a osservare da lontano gli altri vivere quella vita che lei desiderava con tutta se stessa. Fino al momento in cui, proprio come la sirenetta, ha avuto la forza e il coraggio di salire in superficie. Lei però, per farlo, non ha rinunciato alla propria voce, anzi. Quella voce l’ha trovata, e non ha più smesso di servirsene per trasmettere un messaggio forte e chiaro.

A moderare il dibattito Florindo Garofalo. Dopo i saluti di Sabina Sarro, Consigliere Pro Loco di Montemiletto, interverranno la psicologa Alessia Ambrosino, il Coordinatore Regione Campania M.I.D. Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito e Carmen Greca dell’Associazione Dolcemente. Direzione artistica di Cinzia Colarusso.