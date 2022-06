11 a Montella, 8 ad Avellino, 80 in tutto. Covid, nessuna tregua in Irpinia. Il bollettino quotidiano dell’Azienda Sanitaria Locale non sembra per nulla essere confortante. Le persone contagiate in provincia di Avellino, su 309 tamponi sia molecolari che antigenici processati, sono 80.

Ecco nel dettaglio

– 1, residente nel comune di Altavilla Irpina;

– 5, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 5, residenti nel comune di Atripalda;

– 1, residente nel comune di Avella;

– 8, residenti nel comune di Avellino;

– 2, residenti nel comune di Candida;

– 2, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

– 1, residente nel comune di Cassano Irpino;

– 1, residente nel comune di Cervinara;

– 1, residente nel comune di Cesinali;

– 1, residente nel comune di Contrada;

– 1, residente nel comune di Conza della Campania;

– 2, residenti nel comune di Flumeri;

– 2, residenti nel comune di Fontanarosa;

– 2, residenti nel comune di Forino;

– 1, residente nel comune di Gesualdo;

– 1, residente nel comune di Grottolella;

– 1, residente nel comune di Lioni;

– 1, residente nel comune di Manocalzati;

– 2, residenti nel comune di Mercogliano;

– 3, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

– 1, residente nel comune di Montefredane;

– 11, residenti nel comune di Montella;

– 2, residenti nel comune di Montemiletto;

– 1, residente nel comune di Moschiano;

– 1, residente nel comune di Ospedaletto D’Alpinolo;

– 1, residente nel comune di Pratola Serra;

– 1, residente nel comune di Rotondi;

– 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 1, residente nel comune di San Nicola Baronia;

– 7, residenti nel comune di San Sossio Baronia;

– 1, residente nel comune di Sant’Angelo all’Esca;

– 2, residenti nel comune di Serino;

– 1, residente nel comune di Sirignano;

– 4, residenti nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sturno;

– 1, residente nel comune di Taurasi;

– 1, residente nel comune di Villanova del Battista;

– 2, residenti nel comune di Volturara Irpina;

– 1, residente nel comune di Zungoli.