La spunta la Ternana tra le polemiche: Avellino fuori dalla Coppa Italia

di Claudio De Vito. Un gol di Nesta nei minuti finali elimina l’Avellino dalla Coppa Italia di Serie C. L’avventura dei lupi nella competizione tricolore della Lega Pro si interrompe agli ottavi di finale. 1-0 il risultato al Partenio-Lombardi dove la squadra di Capuano ha tenuto testa alla seconda forza del campionato. Nulla da fare per i biancoverdi che nel recupero avevano trovato il pari con Illanes annullato per fuorigioco tra le proteste. Applausi comunque per l’Avellino autore di una prova incoraggiante per il prosieguo della stagione.

Avellino-Ternana 0-1, il tabellino

Marcatori: 38′ st Nesta.

Avellino (3-4-3): Abibi; Njie, Zullo, Laezza (11′ st Illanes); Celjak (15′ pt Silvestri), De Marco, Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Charpentier, Karic (32′ st Rossetti).

A disp.: Tonti, Pizzella, Palmisano, Morero, Albadoro, Alfageme, Carbonelli, Evangelista, Petrucci. All.: Capuano.

Ternana (3-5-2): Marcone; Diakitè (12′ st Bergamelli), Russo, Sini; Parodi, Defendi, Damian (29′ st Paghera), Salzano (20′ st Palumbo), Furlan (25′ st Marilungo); Vantaggiato, Niosi (25′ st Nesta).

A disp.: Tozzo, Iannarilli, Ferrante, Mucciante, Onesti, Bergamelli. All.: Gallo.

Arbitro: Maranesi di Ciampino. Assistenti: Vettorel di Latina e De Angelis di Roma 2.

Note: paganti 883 (32 ospiti), incasso 4.694 euro, espulso 48′ st Albadoro per proteste dalla panchina, ammoniti 45′ pt Russo, 36′ st Paghera per gioco scorretto, 26′ st Palumbo per comportamento non regolamentare, angoli 3-4, recuperi 1′ pt e 5′ st.