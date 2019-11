Attualità Migliore Panettone del Mondo, medaglia d’oro per il Gran Caffè Romano di Solofra 18 novembre 2019

C’è anche l’Irpinia tra i Migliori Panettoni del Mondo. Precisamente Solofra che conquista la medaglia d’oro grazie all’arte pasticceria di Lello e Gianfranco Romano del Gran Caffè Romano, sul primo gradino del podio per il classico milanese.

Un riconoscimento prestigioso per i due pasticcieri solofrani, medaglia d’oro su 165 partecipanti nell’ambito della rassegna “Migliore Panettone del Mondo” organizzata

dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC) a Palazzo Falletti a Roma.

Una competizione internazionale che ha visto sfidarsi artigiani provenienti dalla Cina, dal Giappone, dall’Arabia Saudita, ma anche dalle più vicine Francia e Spagna e che alla fine tra i vari finalisti ha premiato la qualità e il gusto del panettone tradizionale del Gran Caffè Romano.

“Siamo orgogliosi di tenere alto il nome di Solofra in una competizione internazionale riconosciuta dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria – dicono i fratelli Romano – Per noi è una bella soddisfazione vincere un premio così prestigioso, oltreché una conferma del nostro lavoro fatto di tanti sacrifici ma anche di tanta passione. Tuttavia un ringraziamento speciale va ai nostri veri giudici: ovvero chi quotidianamente ci premia con la presenza all’interno della nostra pasticceria a Solofra nella quale, insieme ai nostri collaboratori, portiamo avanti il lavoro iniziato oltre 50 anni fa da nostro nonno. Come ci ha insegnato lui un bravo artigiano deve ricordarsi sempre da dove è partito: i premi vanno e vengono, chi ti vuole bene e ti sostiene invece resta ed è complice del tuo successo”.

Il successo ottenuto dai Fratelli Romano va oltre l’oro del panettone classico milanese: alla storica Pasticceria di Solofra, infatti, è stata assegnata anche la medaglia di bronzo per il panettone farcito. “Il nostro cavallo di battaglia è sicuramente il Panettone Classico che l’anno scorso vinse il premio Miglior Panettone d’Italia, ma la fantasia non ci manca e abbiamo voluto portare in sfida anche il nostro nuovo lievitato farcito che abbiamo chiamato Malaga per il profumo e il sapore evocativo di un gusto che ci ricorda le nostre estati da bambini”.

Il titolo Miglior Panettone del Mondo è stato assegnato da una giuria composta dai Campioni del Mondo di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria Roberto Lestani, Matteo Cutolo, Enrico Casarano e i maestri pasticceri pluripremiati a livello internazionale Mario Morri e Gianni Pina.