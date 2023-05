ZTL via D’Afflitto: semaforo non aggiornato, pedoni a rischio

Il cartello riporta 18,30 – 24,00 ma la foto che ci ha inviato un nostro lettore è stata scattata alle 19,00 ed il semaforo è ancora verde. Pedoni ed automobilisti un po’ confusi ma soprattutto a rischio ad Ariano Irpino dove c’è qualcosa che non torna nella disciplina della “Zona a Traffico Limitato” (ZTL) nel Centro storico.

Nella strada dello struscio, via D’Afflitto, al fine di garantire un’area dedicata al passeggio, allo shopping, alla fruizione dei numerosi locali e quindi all’aggregazione, da diversi anni è stata istituita la ZTL che di fatto interrompe il traffico veicolare che quindi confluisce sulla parallela via Marconi.

Ultimamente però, in tanti hanno notato questa incongruenza tra l’orario fissato e l’effettivo scattare del semaforo rosso sul cartello posizionato al varco. Molto banalmente potrebbe trattarsi di un mancato aggiornamento del timer dopo l’entrata in vigore dell’ora legale (26 marzo) o di un mal funzionamento del semaforo, sta di fatto che questa situazione crea pericolo.

Quanti passeggiano in via D’Afflitto in quella fascia oraria, magari con bambini a seguito, si sentono tranquilli perchè non circolano le auto, e invece potrebbe sopraggiungere qualche automobilista distratto che vedendo il semaforo verde si lancia indisturbato.

Dunque rigiriamo la segnalazione al Comando di Polizia Municipale di Ariano Irpino per una verifica ed una risoluzione di un problema sicuramente da non sottovalutare.