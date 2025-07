Zara ad Avellino: finita un’era, il negozio chiude il 20 luglio

Come esposto questa mattina davanti le vetrine di Zara lungo Corso Vittorio Emanuele ad Avellino, il negozio chiuderà il 20 luglio. Nessuna sorpresa, dunque, come era stato già preventivamente annunciato. La chiusura del punto vendita avellinese ricade all’interno della riorganizzazione aziendale avviata nel periodo post-Covid che ha portato alla chiusura di 1200 punti vendita in tutto il mondo. Non si tratta di problemi legati a una presunta crisi economica, ma la decisione si colloca in una generale riorganizzazione che punta a valorizzare i grandi centri e ad aumentare gli investimenti sull’e-commerce. Per le lavoratrici del punto vendita del Corso si prospetta un trasferimento presso altri negozi fuori provincia.