Yusuf Çim tra gli Ospiti della XIII edizione dell’Ariano International Film Festival

Giunto alla sua tredicesima edizione, in programma ad Ariano Irpino dal 28 luglio al 3 agosto 2025, l’Ariano International Film Festival è pronto a rivelare gli ospiti della sempre molto attesa serata finale. Il primo nome è quello di Yusuf Çim, noto al

grande pubblico per il ruolo di Ozan Yenersoy nella seguitissima serie televisiva “Tradimento”. Classe 1991, originario di Istanbul, l’attore ha al suo attivo una carriera per nulla banale. Esperto in tecnologia e modello di professione – ha vinto il concorso “Miglior modello della Turchia” e sfilato, tra gli altri, per Ralph Lauren, Polo e Tween – Yusuf Çim ha anche condotto alcuni programmi tv e inciso un album, Olsun Bi Kere, nel 2013. L’anno dopo ha esordito sullo schermo con la serie Ezra, dove interpreta il sovrintendente Mustafa, tra i personaggi principali dello show. A seguire una serie di ruoli importanti in altrettanti progetti televisivi turchi, sino ad approdare a quello che lo ha lanciato nell’Olimpo delle star mondiali. “Tradimento” è andato in onda su Canale 5 tra il 2024 e il 2025, riscontrando un ampio seguito in Italia. È inoltre molto

impegnato in attività di beneficenza, per cui ha creato un progetto chiamato “Don’t forget this year!” a favore dei bambini con la sindrome di Down.

Ospite speciale dell’Ariano International Film Festival, Yusuf Çim è atteso il 3 agosto 2025 presso la Villa Comunale di Ariano Irpino, dalle ore 20:30 sul red carpet!