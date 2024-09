XXVII edizione Francesco D’Incanto, “Tu sei Luce”: il tema di quest’anno per festeggiare il Santo di Assisi

Lo splendido Santuario di San Francesco a Folloni si prepara ad accogliere la XXVII edizione di “Francesco d’Incanto”, un evento ricco di spiritualità, arte e cultura. Da domani (domenica 29 settembre) al 4 ottobre, sotto il tema “Tu sei Luce” si celebreranno gli 800 anni del “miracolo del sacco” e delle stimmate di San Francesco.

L’evento prevede una serie di appuntamenti speciali, rivolti a tutta la famiglia, tra cui spettacoli, celebrazioni liturgiche, momenti di riflessione e mostre d’arte, con la direzione artistica di Roberto D’Agnese per Omast Eventi.

Domani, domenica 29 settembre, 20esima edizione della “Fiaccola della Pace”: da Assisi a Montella, coprendo una distanza di 400 chilometri, alle ore 19.15 verrà consegnata la fiaccola ai frati del Convento. Tutta la giornata sarà dedicata ai bambini con gonfiabili e, alle ore 21, la serata si concluderà con uno spettacolo di luci in memoria delle vittime di guerra a cura del Trio Klezmer.

Martedì 1 ottobre alle ore 10 “San Francesco e i bambini”, mercoledì 2 ottobre alle ore 9.30 incontro-testimonianza con Bianca Iengo con l’associazione “Gocce di carità”.

Giovedì 3 ottobre dalle ore 17 alle 21 gonfiabili per bambini, alle ore 19.30 spettacolo con il fuoco a cura del duo Shikardos, alle ore 21.30 Canzoniere Grecanico Salentino in concerto.

Venerdì 4 ottobre dalle ore 17 alle ore 21 gonfiabili per bambini, alle ore 17.15 arrivo della Marcia della Fratellanza, giunta alla sua 23esima edizione, e a seguire accensione della Lampada dei Comuni. Alle ore 20 nel chiostro “La zampogna ieri e oggi” a cura del Maestro Piero Ricci e degli allievi del Conservatorio “Perosi” di Campobasso. Alle ore 21.30 uno degli appuntamenti più attesi, lo spettacolo di Peppe Barra, cantante, attore e cantastorie napoletano, celebre per il suo contributo alla musica popolare e al teatro partenopeo. Con una carriera pluridecennale, è riconosciuto per la sua capacità di fondere tradizione e innovazione, portando avanti il patrimonio culturale napoletano attraverso spettacoli suggestivi e coinvolgenti. La serata si chiuderà alle ore 23 con i fuochi pirotecnici di Mastromarino.

Tante anche le celebrazioni in programma, che avranno inizio domani, domenica 29 settembre, con la Benedizione degli animali.

Lunedì 30 settembre alle ore 17 l’arrivo del Quadro della Madonna che scioglie i nodi, mentre da martedì 1 ottobre al 3 ottobre si terrà il Triduo in onore di San Francesco, che culminerà con la celebrazione del Transito di San Francesco.

Venerdì 4 ottobre alle ore 18 Santa Messa della Solennità di San Francesco presieduta da Monsignor Pasquale Cascio, Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia.

“Francesco d’Incanto” è anche arte con numerose mostre in programma: al Museo di San Francesco a Folloni esposizione delle sculture di Padre Tarcisio Musto, al Museo dell’Opera mostra di antichi arredi e suppellettili di sacrestia, alla Biblioteca di San Francesco esposizione di libri antichi.

Da domani al 4 ottobre il complesso conventuale aprirà le sue porte ai visitatori con spettacoli, concerti, momenti per i bambini e stand gastronomici, permettendo a tutti di immergersi nella spiritualità francescana.