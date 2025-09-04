West Nile in Irpinia: disinfestazioni il 4-5-8 settembre, ecco i Comuni interessati, cosa fare e i numeri utili

Dopo i primi due pazienti residenti in provincia ricoverati al “Moscati” per probabile infezione da West Nile, l’attenzione resta alta ma senza allarmismi. A ricordarlo è il Direttore dell’Unità di Malattie Infettive, Sebastiano Leone, che in un video ha invitato alla prudenza e alla corretta informazione: «Non c’è motivo di allarmarsi. I casi sono sotto controllo e nella maggior parte dei pazienti i sintomi sono lievi».

Contestualmente prosegue il piano di sanificazione ambientale avviato dall’ASL di Avellino: a settembre gli interventi si concentrano su più scaglioni per coprire l’intero territorio provinciale. Di seguito il calendario con le prime tre giornate utili (4, 5 e 8 settembre).

4 settembre – elenco dei Comuni interessati

Calabritto , Senerchia , Morra de Sanctis , Bagnoli Irpino , Conza della Campania , Sant’Andrea di Conza , Baiano ;

, , , , , , ; Ariano Irpino ;

; Chiusano di San Domenico, Volturara, San Mango Sul Calore.

5 settembre – elenco dei Comuni interessati

Savignano Irpino , Greci , Montaguto , Montecalvo , Casalbore ;

, , , , ; Montemarano , Tufo , Torrioni , Petruro Irpino , Chianche ;

, , , , ; Andretta , Cairano , Montella , Cassano Irpino , Nusco ;

, , , , ; Avella, Santa Paolina, Summonte.

8 settembre – elenco dei Comuni interessati

Villanova del Battista , Zungoli , San Sossio Baronia , San Nicola Baronia , Carife , Castelbaronia ;

, , , , , ; Lapio , Castelvetere , Torre le Nocelle , Venticano , Pietradefusi ;

, , , , ; Quindici, Monteforte Irpino, Lauro, Ospedaletto d’Alpinolo, Sant’Angelo a Scala, Marzano di Nola, Pago del Vallo di Lauro , Taurano, Sirignano, Quadrelle, Sperone, Prata P.U., Montefredane, Mugnano del Cardinale.

Per il calendario completo degli interventi di settembre, leggi anche “ West Nile, ecco il calendario delle disinfestazioni in Irpinia ”.

Perché questi interventi (e perché proprio ora)

L’ASL sottolinea che la sanificazione ambientale è complementare ai trattamenti larvicidi già effettuati nei mesi scorsi e serve a contenere la popolazione di zanzare, principale vettore del virus. Gli interventi sono programmati con i Comuni, che indicano le aree più esposte. L’obiettivo è ridurre il rischio in una fase stagionale in cui le condizioni climatiche favoriscono i focolai larvali.

Il tema si intreccia anche con il meteo: per la giornata di oggi (2 settembre) la Protezione Civile regionale ha diramato un’avvertenza di allerta gialla per piogge e temporali su gran parte della Campania (escluse le zone 4 e 7). Precipitazioni e raffiche di vento possono generare ristagni: motivo in più per eliminare l’acqua da sottovasi e contenitori all’aperto.

Cosa fare prima, durante e dopo la disinfestazione

Prima

Mettere al riparo animali domestici e ciotole di cibo/acqua;

e ciotole di cibo/acqua; Ritirare biancheria e giochi dei bambini dai balconi/giardini;

e giochi dei bambini dai balconi/giardini; Chiudere finestre e zanzariere , soprattutto nelle ore indicate dai Comuni;

e , soprattutto nelle ore indicate dai Comuni; Coprire o svuotare piccole raccolte d’acqua (sottovasi, cisterne non protette, secchi).

Durante

Evitare il transito nelle aree interessate dal trattamento;

Non sostare con veicoli e finestre aperte nelle strade oggetto di intervento;

Seguire le indicazioni della Polizia Locale o del personale addetto.

Dopo

Arieggiare i locali per qualche minuto prima di sostare a finestre spalancate;

Riposizionare i materiali all’esterno solo dopo il completamento delle operazioni;

Proseguire con i comportamenti individuali di prevenzione: repellenti, abbigliamento coprente al crepuscolo, zanzariere.

Come segnalare carcasse di volatili (cittadini “sentinella”)

Se si rinvengono carcasse di uccelli (domestici o selvatici) o parti di esse, la segnalazione va effettuata subito alla Sala Operativa Unica Regionale (SUOR): numero verde 800 232 525. La collaborazione dei cittadini è una leva fondamentale della sorveglianza passiva prevista dal Piano regionale e nazionale contro le arbovirosi.

Domande rapide (per fare chiarezza)

Il West Nile si trasmette da persona a persona?

No: non si trasmette tramite contatto diretto con soggetti infetti. Il vettore principale è la zanzara. Lo ricorda l’ASL di Avellino nelle sue note al piano di prevenzione.

Serve allarmarsi per i casi registrati?

Gli specialisti invitano alla prudenza ma escludono allarmismi: i casi sono sotto controllo e nella maggioranza dei pazienti i sintomi sono lievi. L’appello è a seguire le indicazioni ufficiali e a non diffondere notizie non verificate.

Perché gli interventi avvengono di notte?

Perché in quelle ore l’azione è più efficace sul vettore e si riduce l’esposizione della popolazione. Molti Comuni comunicano finestre orarie notturne, con personale e mezzi dedicati. (Verificare gli orari sul sito/Canali del proprio Comune.)

Il quadro: cosa ha fatto l’ASL finora

A fine luglio l’ASL aveva annunciato il rafforzamento della sorveglianza in Irpinia: monitoraggio veterinario (uccelli e cavalli), sorveglianza entomologica, sensibilizzazione degli operatori sanitari per l’identificazione tempestiva dei casi sospetti. Lo stesso aggiornamento richiamava le misure personali di prevenzione: repellenti, abbigliamento protettivo, zanzariere e eliminazione dei ristagni.

Il passo successivo è stato il calendario di disinfestazione di agosto e settembre, pubblicato e aggiornato sulle testate locali e sui canali istituzionali, che oggi entra nelle sue giornate chiave di settembre.

In pratica: come orientarsi Comune per Comune

Controlla la data nella lista qui sopra. Se il tuo Comune rientra tra 4, 5 o 8 settembre, verifica sul sito comunale eventuali fasce orarie e vie interessate. Prepara casa e balconi (vedi le indicazioni “prima/durante/dopo”). Osserva il meteo: le precipitazioni di oggi possono creare nuovi ristagni. Smaltisci l’acqua dai sottovasi, rovescia i secchi, copri le cisterne. Segnala carcasse di volatili al 800 232 525 (SUOR). La segnalazione attiva un protocollo che coinvolge veterinari e Dipartimento di Prevenzione. Aggiornati: il calendario prosegue con ulteriori turni tra il 9 e il 17 settembre. Pubblicheremo pubblicherà gli aggiornamenti con eventuali modifiche o nuove finestre decise dall’ASL.