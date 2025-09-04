West Nile in Irpinia: disinfestazioni il 4-5-8 settembre, ecco i Comuni interessati, cosa fare e i numeri utili

Dopo i primi due pazienti residenti in provincia ricoverati al “Moscati” per probabile infezione da West Nile, l’attenzione resta alta ma senza allarmismi. A ricordarlo è il Direttore dell’Unità di Malattie Infettive, Sebastiano Leone, che in un video ha invitato alla prudenza e alla corretta informazione: «Non c’è motivo di allarmarsi. I casi sono sotto controllo e nella maggior parte dei pazienti i sintomi sono lievi».
Contestualmente prosegue il piano di sanificazione ambientale avviato dall’ASL di Avellino: a settembre gli interventi si concentrano su più scaglioni per coprire l’intero territorio provinciale. Di seguito il calendario con le prime tre giornate utili (4, 5 e 8 settembre).
4 settembre – elenco dei Comuni interessati
- Calabritto, Senerchia, Morra de Sanctis, Bagnoli Irpino, Conza della Campania, Sant’Andrea di Conza, Baiano;
- Ariano Irpino;
- Chiusano di San Domenico, Volturara, San Mango Sul Calore.
5 settembre – elenco dei Comuni interessati
- Savignano Irpino, Greci, Montaguto, Montecalvo, Casalbore;
- Montemarano, Tufo, Torrioni, Petruro Irpino, Chianche;
- Andretta, Cairano, Montella, Cassano Irpino, Nusco;
- Avella, Santa Paolina, Summonte.
8 settembre – elenco dei Comuni interessati
- Villanova del Battista, Zungoli, San Sossio Baronia, San Nicola Baronia, Carife, Castelbaronia;
- Lapio, Castelvetere, Torre le Nocelle, Venticano, Pietradefusi;
- Quindici, Monteforte Irpino, Lauro, Ospedaletto d’Alpinolo, Sant’Angelo a Scala, Marzano di Nola, Pago del Vallo di Lauro , Taurano, Sirignano, Quadrelle, Sperone, Prata P.U., Montefredane, Mugnano del Cardinale.
Perché questi interventi (e perché proprio ora)
L’ASL sottolinea che la sanificazione ambientale è complementare ai trattamenti larvicidi già effettuati nei mesi scorsi e serve a contenere la popolazione di zanzare, principale vettore del virus. Gli interventi sono programmati con i Comuni, che indicano le aree più esposte. L’obiettivo è ridurre il rischio in una fase stagionale in cui le condizioni climatiche favoriscono i focolai larvali.
Il tema si intreccia anche con il meteo: per la giornata di oggi (2 settembre) la Protezione Civile regionale ha diramato un’avvertenza di allerta gialla per piogge e temporali su gran parte della Campania (escluse le zone 4 e 7). Precipitazioni e raffiche di vento possono generare ristagni: motivo in più per eliminare l’acqua da sottovasi e contenitori all’aperto.
Cosa fare prima, durante e dopo la disinfestazione
Prima
- Mettere al riparo animali domestici e ciotole di cibo/acqua;
- Ritirare biancheria e giochi dei bambini dai balconi/giardini;
- Chiudere finestre e zanzariere, soprattutto nelle ore indicate dai Comuni;
- Coprire o svuotare piccole raccolte d’acqua (sottovasi, cisterne non protette, secchi).
Durante
- Evitare il transito nelle aree interessate dal trattamento;
- Non sostare con veicoli e finestre aperte nelle strade oggetto di intervento;
- Seguire le indicazioni della Polizia Locale o del personale addetto.
Dopo
- Arieggiare i locali per qualche minuto prima di sostare a finestre spalancate;
- Riposizionare i materiali all’esterno solo dopo il completamento delle operazioni;
- Proseguire con i comportamenti individuali di prevenzione: repellenti, abbigliamento coprente al crepuscolo, zanzariere.
Come segnalare carcasse di volatili (cittadini “sentinella”)
Se si rinvengono carcasse di uccelli (domestici o selvatici) o parti di esse, la segnalazione va effettuata subito alla Sala Operativa Unica Regionale (SUOR): numero verde 800 232 525. La collaborazione dei cittadini è una leva fondamentale della sorveglianza passiva prevista dal Piano regionale e nazionale contro le arbovirosi.
Domande rapide (per fare chiarezza)
Il West Nile si trasmette da persona a persona?
No: non si trasmette tramite contatto diretto con soggetti infetti. Il vettore principale è la zanzara. Lo ricorda l’ASL di Avellino nelle sue note al piano di prevenzione.
Serve allarmarsi per i casi registrati?
Gli specialisti invitano alla prudenza ma escludono allarmismi: i casi sono sotto controllo e nella maggioranza dei pazienti i sintomi sono lievi. L’appello è a seguire le indicazioni ufficiali e a non diffondere notizie non verificate.
Perché gli interventi avvengono di notte?
Perché in quelle ore l’azione è più efficace sul vettore e si riduce l’esposizione della popolazione. Molti Comuni comunicano finestre orarie notturne, con personale e mezzi dedicati. (Verificare gli orari sul sito/Canali del proprio Comune.)
Il quadro: cosa ha fatto l’ASL finora
A fine luglio l’ASL aveva annunciato il rafforzamento della sorveglianza in Irpinia: monitoraggio veterinario (uccelli e cavalli), sorveglianza entomologica, sensibilizzazione degli operatori sanitari per l’identificazione tempestiva dei casi sospetti. Lo stesso aggiornamento richiamava le misure personali di prevenzione: repellenti, abbigliamento protettivo, zanzariere e eliminazione dei ristagni.
Il passo successivo è stato il calendario di disinfestazione di agosto e settembre, pubblicato e aggiornato sulle testate locali e sui canali istituzionali, che oggi entra nelle sue giornate chiave di settembre.
In pratica: come orientarsi Comune per Comune
- Controlla la data nella lista qui sopra. Se il tuo Comune rientra tra 4, 5 o 8 settembre, verifica sul sito comunale eventuali fasce orarie e vie interessate.
- Prepara casa e balconi (vedi le indicazioni “prima/durante/dopo”).
- Osserva il meteo: le precipitazioni di oggi possono creare nuovi ristagni. Smaltisci l’acqua dai sottovasi, rovescia i secchi, copri le cisterne.
- Segnala carcasse di volatili al 800 232 525 (SUOR). La segnalazione attiva un protocollo che coinvolge veterinari e Dipartimento di Prevenzione.
- Aggiornati: il calendario prosegue con ulteriori turni tra il 9 e il 17 settembre. Pubblicheremo pubblicherà gli aggiornamenti con eventuali modifiche o nuove finestre decise dall’ASL.
Le informazioni riportate in questo articolo provengono da comunicati ASL e da Sbircia la Notizia Magazine, testata giornalistica impegnata quotidianamente nella cronaca e nel servizio al territorio.