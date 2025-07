West Nile: in Campania 8 casi, di cui 4 ricoveri. De Luca: “Situazione sotto controllo”

West Nile in Campania: 8 casi confermati, 4 ricoveri gravi. Due pazienti si trovano in terapia intensiva all’ospedale Moscati di Aversa e altri due al Cotugno di Napoli. Nel Salernitano sono stati segnalati due sospetti tra le zone umide della Valle del Sele e di Pertosa.

Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha commentato rassicurando: “Stiamo analizzando bene la situazione. Il problema c’è, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari. Stiamo esaminando bene le caratteristiche generiche di questi virus nuovi che arrivano. Non abbiamo focolai estesi, abbiamo singoli episodi che sono assolutamente sotto controllo. Ovviamente dovremo seguire con l’attenzione necessaria. Si tratta di un contagio nuovo, che arriva nei nostri territori, ma abbiamo tutte le risorse tecnico-scientifiche per tenere sotto controllo la situazione”.

Il virus, trasmesso all’uomo dalla puntura di zanzare infette, è asintomatico nell’80% dei casi. Nel restante 20%, può manifestarsi con febbre e sintomi influenzali, mentre le forme neuroinvasive – come meningiti ed encefaliti – colpiscono soprattutto anziani e fragili, con un tasso di mortalità che può arrivare al 30%.

Tra le raccomandazioni principali: segnalare subito al medico febbre oltre i 38 gradi accompagnata da stanchezza, torpore o rigidità nucale. Intanto, continuano le campagne informative per limitare l’esposizione alle punture e rafforzare le misure di prevenzione.