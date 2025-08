West Nile, altri due casi sospetti al Moscati: attesa per gli esami

AVELLINO- Sono giunti nella mattinata di oggi al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino altri due persone, ultrasettantenni, che presentavano la sintomatologia compatibile con un’infezione da West Nile. Motivo per cui sono scattati gli accertamenti. Anche in questo caso si tratta di soggetti che provengono dal napoletano e si attende che vi siano gli esiti delle analisi. Bisogna ricordare che la West Nile non è un’infezione che può essere trasmessa da uomo ad uomo e che nella maggior parte dei casi si tratta di soggetti fragili, con patologie pregresse.