Week-end di controlli nel Fortore: denunce, sanzioni, sequestri amministrativi

Durante l’ultimo fine settimana i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno impiegato 32 pattuglie per i servizi di controllo del territorio, identificando 200 persone e controllando 175 veicoli e 21 esercizi pubblici.

Nel corso dei controlli stradali i militari hanno elevato 11 sanzioni amministrative per infrazioni del codice della strada, per un importo totale di 6.805 euro, sottoponendo a sequestro amministrativo 2 veicoli che circolavano senza l’assicurazione rca obbligatoria, decurtando 25 punti da patenti di guida e contestando violazioni per circolazione con veicoli privi della prevista revisione periodica, circolazione con veicoli sottoposti a fermo amministrativo, mancato uso delle cinture di sicurezza ed utilizzo di apparecchi telefonici durante la guida.

Nel corso di specifici accertamenti mirati a verificare la legittimità del possesso dei veicoli, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno denunciato in stato di libertà un uomo della provincia di Benevento per ricettazione, essendo stato individuato quale materiale possessore di una motocicletta con numero di telaio abraso e priva di targa e documenti di circolazione, della cui provenienza non ha saputo dare plausibili giustificazioni. La moto è stata sequestrata. L’uomo deferito all’autorità giudiziaria è persona sottoposta alle indagini e, pertanto, presunto innocente fino a sentenza definitiva.

I carabinieri del comando provinciale di Benevento sono quotidianamente impegnati nel controllo del territorio che viene particolarmente intensificato nei fine settimana allo scopo di garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada e di prevenire i reati predatori.