Walter Giordano: “Non sarò candidato sindaco e non prenderò parte alle elezioni”

Si riporta la nota di Walter Giordano:

Ho deciso di rinunciare a concorrere alla candidatura a sindaco di Avellino per il campo largo. Si tratta di una scelta maturata con senso di responsabilità, dopo aver preso atto della volontà condivisa di convergere su un profilo politico. Una decisione che comprendo e che approvo, nella convinzione che, in questa fase, sia fondamentale individuare una figura capace di unire le diverse anime del centrosinistra e costruire un progetto credibile e coeso per la città. Desidero ringraziare sinceramente tutte le persone che mi hanno sostenuto, incoraggiato e accompagnato in questo percorso, dimostrandomi fiducia e vicinanza.

Comunico inoltre che non prenderò parte, in alcun modo, alla competizione politica. Continuo con determinazione la mia attività professionale, confermando al contempo il mio impegno civico e sociale. Lavorerò con rinnovata energia, per il rilancio del mio quartiere, convinto che il contributo concreto e quotidiano resti un valore fondamentale per la crescita della nostra comunità.